توقف وتغريم حسين المقهوي وفيصل مسرحي وعبدالرحمن الحضرمي

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق نادي الأهلي:-

حسين علي المقهوي مباراتين بسبب ارتكابه سلوكاً مشيناً بعد دفعه اللاعب المنافس باتجاه مقاعد البدلاء.

مما تسبب في سقوطه على الأرض، في مباراة الفريق مع التعاون في الدوري السعودي وفقاً للتسجيل المرئي للواقعة .

كما غرمت اللجنة اللاعب المقهوي (10,000) ريال .

ويعد القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

فيما أوقفت اللجنة حارس مرمى فريق نادي القادسية فيصل محمد المسرحي مباراتين مع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال.

بسبب تلفظه على زميله في الفريق بألفاظ بذيئة ومهينة في المباراة التي أقيمت مع الوحدة بالدوري وفقاً للتسجيل المرئي للواقعة .

ويعد القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

كما أوقفت اللجنة لاعب فريق نادي الجيل أحمد عبدالرحمن الحضرمي أربع مباريات بعد طرده قام بالتلفظ على مسؤول المباراة بألفاظ بذيئة ومهينة.

في المباراة التي أقيمت بين فريقي الجيل والحزم على ضمن بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم وفقاً لتقرير حكم المباراة.

كما غرمت اللجنة اللاعب (10,000) ريال ، ويعد القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (126) من لائحة الانضباط .