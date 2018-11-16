توقيع اتفاقية لإنشاء مركز أبحاث للشباب

الرياض- البلاد

‏وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اتفاقية تعاون مع مركز المبادرات التابع لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، تهدف إلى إنشاء مركز أبحاث مشترك، يقع في مركز مسك للابتكار الذي سيتم إنشاؤه بمدينة الرياض منتصف عام 2019، وذلك في إطار مواكبة التقدم المعرفي وإيجاد أفضل السبل لتطوير مجالات العلوم والابتكار والاستثمار في الكفاءات المبدعة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المدينة والمركز لتعزيز التنسيق في الأنشطة والبرامج المجتمعية والعلمية، بالإضافة إلى التعاون بين المدينة وعدد من مبادرات “مسك الخيرية” وهي منتدى مسك العالمي وبرامج الزمالة والابتعاث ومبادرة مسك القيم.

ووقع الاتفاقية ومذكرة التفاهم سمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود، ومعالي رئيس مجلس مركز مبادرات مسك، الأستاذ بدر بن محمد العساكر وذلك على هامش افتتاح منتدى مسك العالمي بنسخته الثالثة في العاصمة الرياض.