توقيع اتفاقية لتشغيل المعهد العالي للتدريب التقني والمهني

جدة- البلاد

وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أمس اتفاقية مع إحدى الشركات لتشغيل المعهد العالي للتدريب التقني والمهني الذي أنشأته المدينة وسيتم إطلاقه في مارس 2018م وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض “إعمار منطقة مكة المكرمة” والمقام بمحافظة جدة .

وأوضح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد بن عبدالمحسن الرشيد أن المعهد العالي الجديد يستهدف تلبية احتياجات المدينة الاقتصادية وقطاعاتها المختلفة من الشركات والمصانع التي بحاجة إلى وجود معاهد عالمية متخصصة تقدم الخدماتِ التدريبية المهنية في شتى المجالات. وأضاف أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تسعى بافتتاحها لهذا المعهد لضمان تحقيق أعلى معايير التعليم المهني لتعزيز وتنمية مهارات القوى العاملة خاصة السعودية منها ورفع مستوى الانتاجية، الأمر الذي يُحفِّز على استمرارية عمليات البناء والتطوير وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين”. وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي من أجل مواكبة النمو الذي تشهده المدينة الاقتصادية، بتوافد العديد من الزوار وراغبي السكن والعمل، إضافة إلى المستثمرين والذي بلغ عددهم في الوادي الصناعي حتى الآن أكثر من 100 شركة صناعية وطنية وعالمية، إضافة إلى مرافق وقطاعات المدينة المختلفة، بما فيها ميناء الملك عبدالله الذي يعد أحد أكبر الموانئ العالمية والذي يحتاج للعمالة الوطنية الماهرة.