الثقافيـة

توقيع كتاب “سعود الفيصل حكاية مجد” بمعرض جدة للكتاب

By امينة حسنيaccess_timeمنذ 6 شهورchat_bubble_outlineضف تعليق

شهد معرض جدة الدولي للكتاب اليوم “السبت” توقيع كتاب عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السابق -رحمه الله-.

وذلك لمؤلفه فهد بن حسن دماس والذي حمل عنوان “سعود الفيصل حكاية مجد” والصادر عن إحدى دور النشر العربية .

ويتكون الكتاب الذي تمت مراجعته من قبل دارة الملك عبدالعزيز من حوالي 317 صفحة تحدث فيها المؤلف عن حياة الفقيد -رحمه الله- .

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في كافة الجوانب مع مواقف من حياته وصور نادرة وكافة الحياة السياسية والأزمات التي حدثت في العالم ودوره فيها -رحمه الله- .

مثل احتلال السوفيت لافغانستان وحرب لبنان وحرب ايران والعراق.

وحرب لبنان وجهوده في اتفاق الطائف وتحرير الكويت و11 سبتمبر .

كما اشتمل الكتاب على بعض من رحلاته ومقناصه وأشعار قيلت في مقناصه.

وجهوده في حماية الحياة الفطريه وإنماءها.

وما كتب عنه من رثاء بعد وفاته ومواقف لبعض المقربين منه .

يذكر أن الكتاب حصل مؤخرا على جائزة المركز الثاني للنادي الثقافي العربي في معرض بيروت الدولي للكتاب.

كأفضل كتاب في المحتوى والإخراج.

امينة حسني

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