توقيع مشروع حي المودّة السكني بجازان

جيزان – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس إدارة جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الإمارة امس توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من مشروع إسكان حيّ المودّة بمدينة جيزان, وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة .

وقدم نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ علي بن جده منقري شكره وكافة أعضاء مجلس إدارة الجمعية لسمو أمير المنطقة لرعايته توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من مشروع إسكان حيّ المودّة، منوها بجهود سموه التي أثمرت في تعزيز دور الجمعية وأداء رسالتها, متمنيا أن يأتي هذا المشروع مُعززًا لدور الجمعية الرائد في خدمة المستفيدين من خدماتها وبرامجها الاجتماعية من فئات المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الدخل المحدود والمحتاجين .

وأوضح أن مشروع حيّ المودّة السكني التابع للجمعية يشمل في مجمله 300 قطعة سكنية, لإنشاء 300 وحدة سكنية وذلك على أربعة مراحل, حيث تشمل المرحلة الأولى الحالية إنشاء 16 فلّة سكنية و6 عمارات في كل عمارة 16 شقة سكنية, وبمجموع 112 وحدة سكنية, وبتكلفة إجمالية تبلغ 28 مليون ريال, حيث من المتوقع أن يستفيد من هذه المرحلة ألف مواطن .

وألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة تقدم خلالها بالشكر لله تعالى على ما يمنّ به على هذه الجمعية من جهود لخدمة الوطن, وخدمة فئة من المواطنين المحتاجين للدعم, مبرزا جهود أعضاء مجلس الإدارة والداعمين, لأداء مهام الجمعية ودورها الذي يأتي استكمالا لجهود الدولة المباركة وتنفيذا لتوجيهات ولاة الأمر لتعزيز الدور الاجتماعي للجمعية .

واستعرض سموه مسيرة الجمعية التي انطلقت من خلال مشروعها الأول بحي السويس وضم وقتها 166 وحدة سكنية إلى جانب المشروع الاستثماري والمركز الثقافي والمرافق الأخرى, الذي شكلت نقلة متميزة في الإسكان الخيري بالمنطقة .

وأضاف سموه .. نحن الآن بصدد توقيع عقود المرحلة الأولى من مشروع إنشاء حيّ المودّة السكني , وذلك استمرارا لمهام الجمعية ودورها الاجتماعي , متمنيا أن تُكلل الجهود بالنجاح والتوفيق لاستكمال جميع مراحل هذا المشروع الخيري لتعمّ الفائدة لمساعدة إخواننا المحتاجين , مقدما شكره لكل من يساهم في إنشاء مرافق المشروع الخيري .

وأعرب عن اعتزازه أن حملت جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان الخيري اسم سموه منذ انطلاقتها وتأسيسها, متمنيا ومقترحا أن يتم تغيير مسمى الجمعية إلى جمعية جازان للإسكان الخيري, لتكون أعمّ وأشمل .

إثر ذلك جرى توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من مشروع حيّ المودّة السكني بين الجمعية وبين مؤسسة وسائل السلامة وشركة الجمعية وشركة شام البناء, حيث من المتوقع أن تكون مدة التنفيذ 18 شهرا ، متمنيا للجميع التوفيق في إنجاز المرحلة الأولى وبقية مراحل المشروع .