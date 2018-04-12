توقيع 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم بين السعودية وإسبانيا في مجالات عدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في العاصمة الإسبانية مدريد دولة رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بحضور وفدي البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإسبانية، والشراكة الثنائية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها.

بعد ذلك جرى التوقيع على ست اتفاقيات ومذكرات وبرامج ثنائية في المجال الدفاعي والنقل الجوي والجانب التعليمي والثقافي والتقني والتنموي.

حيث وقع سمو ولي العهد ومعالي وزيرة الدفاع الاسبانية السيدة ماريا كوسبيدال على الملخص التنفيذي لتسهيل الإجراءات اللازمة لتوقيع وزاره الدفاع في المملكة على عقد توريد سفن من شركه نافانتيا الإسبانية تعزيزا للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين.

بعد ذلك شهد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الاسباني التوقيع على اتفاقية تتعلق بالنقل الجوي وقعها من الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومن الجانب الاسباني وزير المواصلات إينيغو لاسيرنا .

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد ومن الجانب الإسباني معالي وزير التعليم والثقافة والرياضة إينيغو دي بيغو .

كذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل والتنمية الاجتماعية وقعها مع الجانب السعودي معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومن الجانب الإسباني معالي وزيرة التوظيف والضمان الاجتماعي فاطمة غاريثيا .

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني وقعها من الجانب السعودي معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومن الجانب الإسباني معالي وزير الاقتصاد والصناعة والتنافسية رومان أوليباريس.

كما تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مشروع مشترك في مجال تطوير وصيانة البرمجيات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة NAVANTIA وقعها من الجانب السعودي معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب ومن الجانب الإسباني الرئيس التنفيذي لشركة NAVANTIA استيبان غارثيا.