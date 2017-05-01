توقيف عصابة (دبابات) أثارت فوضى جنوب جدة

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جدة ــ البلاد

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة مكة المكرمة من توقيف تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة في العقد الثاني والثالث من العمر، ظهروا بمقطع فيديو وهم يستعرضون بالدراجات النارية، وتسببوا في حالة من التجمهر جنوب محافظة جدة.

وقال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، في بيان “أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه تجمع أشخاص حول عدد من سائقي الدراجات النارية لقيامهم بالاستعراض بها بجنوب محافظة جدة، فقد تم تكوين فريق عمل امني لتحليل محتوى الفيديو لمعرفة هوية الأشخاص الذين ظهروا في المقطع. وأضاف القرشي أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من ضبط تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة في العقد الثاني والثالث من العمر، تم إيقافهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية معهم، تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.