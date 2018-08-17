توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته إثر محاولة اتهام رجل أمن في مكة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة توقيف قائد مركبة وزوجته وابنته بعد ارتكابه مخالفة مرورية، وقيام زوجته وابنته بتصوير مقطع فيديو يتهم خلاله رجل المرور باتهامات باطلة لثنيه عن تسجيل المخالفة، وهو المقطع الذي انتشر بمواقع التواصل بعنوان “دق على عمتك”.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة أنه أثناء قيام أحد رجال المرور بمهامه عند تقاطع جسر المنصور بالعاصمة المقدسة الثلاثاء الماضي، رصد مخالفة إحدى السيارات بالتوقف على ممر المشاة.

وأضاف أن رجل المرور بطلب من سائق السيارة إبراز هويته لتسجيل المخالفة المرورية، فرفض السائق التجاوب وبادر برفع صوته عالياً بغوغائية، وقامت مرافقتاه (زوجته وإبنته) بتسجيل كلامه موجهاً اتهامات باطلة لرجل الأمن، في محاولة لقلب حقيقة الموقف والتهديد باستخدامها في ابتزازه؛ لثنيه عن توثيق المخالفة المرورية التي قام بإرتكابها.

وأشار إلى أنه تم إيقاف السائق المخالف ومرافقتيه لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.