العدد 21792 23 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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توقيف مقربين من قاتل السفير الروسي

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توقيف مقربين من قاتل السفير الروسي
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موسكو – أنقرة – وكالات

توجهت مجموعة من 18 محققاً من عناصر أجهزة الاستخبارات ودبلوماسيين روس إلى تركيا للتحقيق في اغتيال السفير، على ما نقلت وكالات الأنباء التركية عن الكرملين.

كما وُضع 6 أشخاص قيد الحجز الاحتياطي أمس الثلاثاء؛ في إطار التحقيق في اغتيال السفير الروسي في أنقرة الإثنين برصاص شرطي تركي، في هجوم أثار صدمة، وبدأت تتضح ملابساته.

وذكرت أن 6 مقربين من مطلق النار مولود ميرت التينتاس وضعوا قيد الحجز الاحتياطي في آيدين- المدينة التي ينحدر منها القاتل في غرب تركيا .

التصنيف: الأولى

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