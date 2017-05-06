العدد 21927 07 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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توقيف 25 مشتبهاً بانتمائهم لداعش الإرهابي في إسطنبول

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توقيف 25 مشتبهاً بانتمائهم لداعش الإرهابي في إسطنبول
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أوقفت قوات الأمن التركية يوم الجمعة 25 مشتبهًا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية نفذتها في مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر أمنية قولها :” إن فرق مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول نفذت عملية متزامنة شملت ستة أماكن ضد تنظيم داعش أوقفت خلالها 25 مشتبهًا بانتمائهم للتنظيم، من بينهم 22 أجنبيًا يعتقد أنهم كانوا يستعدون للتوجه إلى مناطق تشهد اشتباكات”.

وكانت قوات الأمن أوقفت في وقت سابق 12 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية أمنية في ولاية أضنة جنوبي تركيا.

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التصنيف: دولية

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