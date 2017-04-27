توقيف 35 عسكريا في قاعدة هاجمتها طالبان

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كابل- وكالات

تم توقيف 35 عسكريا في القاعدة التي هاجمها مسلحو حركة طالبان يوم الجمعة في شمال افغانستان واستجوابهم في اطار تحقيق في الاعتداء، بحسب ما افاد مسؤول.

وقال عبد الغفار حرام المتحدث باسم اللواء 209 في الجيش المتمركز في قاعدة شانين على بعد 15 كلم من مدينة مزار شريف كبرى مدن شمال افغانستان، “نحن ندرس كافة اوجه هذا الهجوم لتصحيح النواقص”.

وتابع “حتى الان تم توقيف 35 شخصا على صلة بالهجوم من الجندي البسيط الى رتبة جنرال”.

وقتل ما لا يقل عن “135 جنديا واصيب 64 آخرون” في هذا الهجوم الذي استمر لاكثر من خمس ساعات ونفذه عشرة من عناصر طالبان تنكروا في بدلات القوات الخاصة الافغانية، بحسب آخر حصيلة نشرتها وزارة الداخلية الافغانية.

وتحدثت وزارة الدفاع الاميركية عن 144 قتيلا في اسوأ هجوم تنفذه طالبان في افغانستان و”اعد بشكل جيد جدا لفترة امتدت على الارجح لاربعة الى ستة اشهر”، بحسب مسؤول في واشنطن.

وافاد مصدر امني ان اربعة من المهاجمين خدموا في القاعدة ويعرفونها التفاصيل اللوجستية ولديهم جميعهم جوازات مرور صالحة.

وتابع المصدر انهم يعرفون بالخصوص ان حمل السلاح ممنوع في المنطقة التي هاجموها والواقعة بين المسجد والمطعم بسبب وجود مدربين غربيين وهو ما يفسر عدم دفاع الضحايا عن انفسهم.واشار مسؤول اميركي الى وجود ثلاثين مدربا المانيا واميركيا في القاعدة.