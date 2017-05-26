توماسوف يطوي صفحة العالمي

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جدة- البلاد

قال اللاعب الكرواتي، مارين توماسوف: إن عقده مع فريق النصر، انتهى دون الوصول إلى حل لتجديد الإعارة، مشيرًا إلى أنه يمتلك عقدًا لمدة عامين مع نادي ريييكا الكرواتي، الذي يسعى معه إلى الوصول لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل. وذكرت وسائل إعلام كرواتية، أن اللاعب سيعود إلى ناديه السابق، بعد تجربة ناجحة في الدوري السعودي مع النصر.

ونصّ عقد النصر مع النادي الكرواتي على رفع قيمة الإعارة إلى مليون دولار، في حال رغب الأول في استمرار اللاعب بصفوفه لموسم آخر. ولعب توماسوف مع النصر معارًا من رييكا لمدة موسم واحد، مقابل 800 ألف دولار، وقدم معه مستويات جيدة.