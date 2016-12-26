تونس تفكك خلية إرهابية على علاقة بمنفذ هجوم برلين

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تونس- وكالات

أعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية، تفكيك خلية إرهابية على علاقة بأنيس العامري منفذ عملية الدهس في برلين الإثنين الماضي.

وقال بيان الوزارة، “فككت وزارة الدّاخليّة خلية إرهابية تتكون من 3 عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة على علاقة بالإرهابي أنيس العامري منفذ هجوم برلين، تنشط بين فوشانة ومنطقة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان.

ووفق نص البيان فقد “تبين أنّ من بين أفراد الخلية ابن شقيقة العامري الذي اعترف أنّه يتواصل مع خاله عبر تطبيق تليجرام للإفلات من المراقبة الأمنية باعتبارها مشفرة وسرية”.

وتابع البيان أن “العامري استقطب ابن شقيقته لتبني الفكر التكفيري، وطلب منه مبايعة تنظيم داعش الإرهابي؛ حيث قام بتسجيل نص المبايعة وإرسالها إليه في ألمانيا عبر تليجرام”.

كما اعترف بأنّ العامري “أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخصًا آخر عن طريق البريد لمساعدته على الالتحاق به، والانضمام إلى كتيبة أبو الولاء بألمانيا التي أعلمه بأنّه أميرها”، حسب البيان.

وصرحت مصادر أمنية في وقت سابق أنّ أنيس العامري، كان من ذوي السيرة غير الحسنة، هاجر بصفة غير شرعية إلى إيطاليا عام 2011، وسجن فيها 3 أعوام قبل أن ينتقل إلى ألمانيا طالبًا اللجوء.