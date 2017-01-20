تويتر تبيع منصة التطوير Fabric لعملاقة البحث جوجل…!

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أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤخراً عن توقيعه على اتفاق مع عملاقة البحث شركة جوجل.

لشراء منصة تطوير التطبيقات المحمولة Fabric التابعة له .

والتي تعتبر مفيدة لشركة جوجل بسبب حاجتها إلى بناء أدوات التطوير المحمولة لمنتجاتها وعملائها .

والجدير بالذكر أن شركة تويتر قد أطلقت منصة Fabric في عام 2014.

لتكون بمثابة وسيلة للمطورين لإنشاء تطبيقات محمولة أفضل.

وتأتي تلك الصفقة في وقت تركز فيه منصة التدوين على المنتجات الأساسية والأعمال الموجودة لديها لضمان بقاء المنصة تنمو على المدى الطويل.

كما أعلنت عن انتقال فريق عمل المنصة للعمل ضمن مجموعة مطوري المنتجات المملوكة لشركة جوجل في سبيل العمل مع فريق Firebase.

وتأتي عملية الاستحواذ وفقاً لصفقة لم يتم الكشف عن شروطها المالية…

على أن تستمر خدمات Fabric وCrashlytics وAnswers وأي منتجات أخرى ذات صلة بالعمل كالمعتاد.

ومن الواضح حتي الآن أن الصفقة استثنت خدمة Digits المجانية.

تلك الخدمة التي تعمل على تقديم حلول للتحقق من المستخدمين من خلال أرقام هواتفهم بدون الحاجة إلى كلمات المرور.

كما انها لم تضم خدمة MoPub لحلول خدمات الإعلانات التي بنيت خصيصاً للناشرين الذين يتوجهون إلى الأجهزة المحمولة.

وتصل منصة Fabric حالياً إلى أكثر من 2.5 مليار جهاز محمول نشط.

والجدير بالذكر أن هذه الأرقام تعتبر زيادة بنسبة 25 % بالمقارنة مع أرقام شهر أبريل الماضي عند إعلان تويتر عن تثبيت المنصة على أكثر من 2 مليار جهاز.

فيما يستعمل المنصة أكثر من 580 ألف مطور تطبيقات محمولة.

وذلك بزيادة تقدر بحوالي 158 % بالمقارنة مع أرقام شهر فبراير الماضي التي كانت تشير إلى استعمال المنصة من قبل 225 ألف مطور تطبيقات محمولة.