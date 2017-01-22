تويتر تختبر طريقة عرض جديدة لميزة اللحظات

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جدة ــ البلاد

تختبر خدمة التدوين المصغرة” تويتر” حالياً طريقة جديدة ، لكيفية عرض ميزة اللحظات Moments، بحيث تعمل الطريقة على عرض التغريدات ذات الصلة في شكل يشبه الجدول الزمني، بدلًا من طريقة دفتر الصور المتحركة المستخدمة حاليًا،

وتبعًا لكون الطريقة ما زالت في مرحلة الاختبار لا توجد تأكيدات على إمكانية إتاحتها للجمهور.ويبدو أن الاختبار يقتصر في الوقت الراهن على تطبيقات تويتر العاملة على الأجهزة المحمولة،

حيث أكد متحدث باسم الشركة عن بدء الشركة للاختبار المتعلق بطريقة العرض، وأن هذا الاختبار مقتصر على مجموعة صغيرة محددة من الأشخاص.

وكانت تويتر قد أطلقت ميزة لحظات في عام 2015؛ بحيث أصبحت هذه الميزة جزءًا لا يتجزأ من جهود الشركة لتسويق نفسها، واقتصرت إمكانية استخدامها في البداية على بعض الرعاة من الناشرين مثل؛ BuzzFeed، وGetty Images وNASA، وThe New York Times.

وعمدت الشركة لاحقاً وبشكل تدريجي إلى توفيرها للمزيد من المشاهير والأشخاص المؤثرين، وصولاً إلى إمكانية استخدامها من قبل جميع المستخدمين، الذين يمكنهم إنشاء لحظات تشكل بشكل فردي، وبطريقة عرض تشبه معرض الصور المتحركة القابلة للتمرير؛ من أجل قراءة التغريدات المرتبطة بها.