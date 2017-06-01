تويتر تضيف ميزة مراجعة الرسائل المباشرة

جدة ــ وكالات

أطلقت منصة التدوين المصغرة “تويتر” ميزة مراجعة الرسائل المباشرة، بحيث يتم فرز الرسائل الخاصة الى قسمين هما علبة الوراد والطلبات، وهو القسم الذي يحتوي على الرسائل المباشرة الواردة من أشخاص لا يتابعهم المستخدم في الوقت الحالي، وذلك في حال اختيار المستخدم الإبقاء على إمكانية مراسلته عبر الرسائل الخاصة من الجميع.

ويمكن للمستخدمين معاينة الرسالة والاختيار بين القبول أو الحذف، وتعمل إمكانية قبول الرسالة من مستخدم معين على السماح له مستقبلاً بمتابعة إرسال الرسائل دون الحاجة إلى وضعها ضمن قسم الطلبات، كما أن المرسل لن يعرف فيما إذا قام المستخدم برؤية رسالته أو لا حتى الموافقة عليها.

ويبدو أن الميزة لم تصل بعد إلى جميع مستخدمي منصة التواصل، إلا انها تعتبر محاولة جديدة من تويتر لمعالجة مشكلة إساءة الاستعمال الشائعة على منصتها، كما انها تعتبر مشابهة لميزة الرسائل الأخرى الموجودة في تطبيق التراسل الفوري من فيس بوك المسمى ماسنجر والتي تسمى حالياً باسم طلبات الرسائل.

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