تويتر يتشدد مع المبرمجين

جدة ــ وكالات

بات استغلال المطورين السيئ لنظام API على موقع تويتر لأغراض غير سوية احد اكثر اسباب انتشار التغريدات المزعجة والمسيئة على موقع التغريدات الشهير خلال السنوات الماضية.ويعد نظام API، وهو اختصار لـ Application Programming Interface بمعنى واجهة برمجة التطبيقات، هو الطريقة التي يوصل بها مطورو البرمجة بين تطبيقاتهم الخاصة وموقع تويتر.

وحسبما افاد موقع “ماشابل”، فإن تويتر بدا تنفيذ سياسة جديدة تضع حدودا لتعامل المبرمجين مع نظام API في المستقبل، وتضع شروطا لاختيار المبرمجين الذين يسمح لهم باستغلال هذا النظام فيما بعد.

ويأتي ذلك ضمن تطبيق موقع تويتر لسياساته الجديدة الداعمة للأمن الإلكتروني، والتي اعلن عنها للمرة الأولى في مارس الماضي، حيث ذكرت شركة تويتر انها وافقت على التوصيل بين نظام API الخاص بها وبين نحو 143 ألف تطبيق إلكتروني جديد في الفترة بين أبريل ويونيو العام الماضي، وكانت هذه التطبيقات مسؤولة عن 130 مليون تغريدة دون المستوى من التغريدات المسيئة والمزعجة للآخرين.

لذلك قررت الشركة اتخاذ إجراءات صارمة بشأن أي تطبيق جديد يلزم استخدامه لنظام API، ليتم توصيله بتويتر في المستقبل، حيث سيكون على مبرمج التطبيق الحصول على موافقة إدارة توتير قبل تفعيل التوصيل بين تطبيقه وموقع التغريدات.