تويتر يتيح مشاهدة البث المباشر بتقنية 360 درجة…!

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أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤخراً عن إتاحته إمكانية مشاهدة فيديوهات البث الحي بنطاق ٣٦٠ درجة.

لجميع المستخدمين للموقع سواء عبر أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الهواتف الذكية.

حيث أعلنت شركة تويتر هذا الخبر علي مدونتها الرسمية على الإنترنت وقالت:-

أصبح بإمكان جميع المستخدمين الآن مشاهدة الفيديوهات بتقنية 360 درجة والتي يتم بثها عبر تطبيق بيريسكوب التابع لها.

وذكرت الشركة أن عملية البث بتقنية 360 درجة عبر بيرسكوب متاحة فقط لعدد محدود ومختار من الشخصيات المعروفة في الوقت الحالي.

وأن سيتم إتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين في الأسابيع القادمة.

ويمكن للراغبين في الحصول على إمكانية البث الحي عبر تطبيق بيرسكوب بتقنية 360 التقدم في الوقت الحالي من خلال ملء النموذج الذي نشرته شركة تويتر على مدونتها على الإنترنت.

والجدير بالذكر أن شركة تويتر كانت قد استحوذت علي بيرسكوب في شهر يناير 2015.

وأطلقت التطبيق رسمياً في نهاية مارس 2015.

وأنه في 14 ديسمبر الحالي توتير أعلنت عن إتاحتها لإمكانية البث المباشر للفيديو .

من خلال تطبيقها العامل بنظامي أندرويد وiOS دون الحاجة إلى تثبيت تطبيق خدمة البث المباشر المملوكة لها بريسكوب.