تويوتا تعلن عن سيارتها الجديدة Concept-i في معرض CES 2017...!

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خلال هذه الأيام يعيش الوسط التقني أزهي أيامه حيث يُقام معرض CES للسلع الإستهلاكية في لاس فيجاس الأمريكية.

وهو المعرض التقني الذي تٌقدم فيه كل شركات التقنية كل ما هو جديد لديها علي هامش مشاركتها في المعرض.

وبالتأكيد بيكون نصيب هناك نصيب لشركات السيارات العالمية لتقدم لنا كل ما هو جديد لديها.

فهذا العام يشهد تطوراً كبيراً في السيارات الذكية والسيارات الكهربية.

تويوتا تقدم لنا تصور ومفهوم سيارة Concept-i في معرض CES 2017

شركة تويوتا عملاقة السيارات اليابانية التي لها باع كبير من الخبرة والتطور في مجال السيارات.

تَعتبر شركة تويوتا أن السيارة هي المكان الثالث الذي يعيش فيه الإنسان بعد المنزل ومكان العمل.

لذلك تَسعي بكل سُبلَها أن تنشئ علاقة قوية بين قائد السيارة وسيارتها الجديدة من خلال Concept-i.

فمن خلال مشاركة شركة تويوتا اليابانية في معرض CES 2017 أعلنت عن مفهوم سيارتها الجديدة Concept-i .

التي بدت وكأنها من سيارات المستقبل أو الخيال العلمي، والذي يزيد هذا الشعور لديك هومساعد الذكاء الاصطناعي المُدرج فيها ويُسَمي يوي.

حيث أعلنت تويوتا أن هذا المساعد يوي وظيفته التعرف علي السائق والتفاعل معه بناءاً علي المعلومات التي سيستقبلها منه.

سواء من خلال الصوت، أوالإضاءة، أوحتى اللمس عند الضرورة لإيصال المعلومة المطلوبة، لذلك يوي يمكنه التواصل مع الثقافات المختلفة.

والتصميم الخارجي لسيارة Concept-i يشمل على عناصر مختلفة:-

هذه العناصر تساعد السائقين علي سبيل المثال إذا كان هناك منعطف أو خطر مُحتمل أمام السيارة فستتعرف عليه من خلال اللوحات التي تظهر أمام السائق.

بالإضلفة إلي أن نظام يوي سيمكن السيارة أن تعمل بنمط ذاتي القيادة أو يدوي.