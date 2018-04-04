تيسلا تُعلن إنتاج 2020 سيارة Model 3 الأسبوع الماضي

أعلنت شركة تيسلا للسيارات الكهربائية إنها أنتجت 2020 سيارة سيدان ”موديل 3“ الأسبوع الماضي.

وستنتج نفس العدد الأسبوع القادم وإن الانتاج سيزيد بمعدل سريع خلال الربع الثاني من العام.

وعدد السيارات التي صنعتها تسلا الأسبوع الماضي أقل من المستوى الذي استهدفته الشركة لنهاية مارس والبالغ 2500 سيارة في الأسبوع.

لكنه مرتفع كثيرا من 793 سيارة صنعتها في الأسبوع الأخير من العام الماضي.

ورفع سريع لإنتاج ”موديل 3“ حيوي لشركة صناعة السيارات الكهربائية التي مقرها كاليفورنيا.

والتي تعتمد ربحيتها على السيارة السيدان الأرخص ثمنا. وتقول تسلا إن الحجوزات المسبقة من العملاء للسيارة تبلغ حوالي 500 ألف.

وقفزت أسهم تسلا أكثر من ستة بالمئة أثناء التعاملات اليوم في بورصة نيويورك بعد أن هبطت حوالي 20 بالمئة على مدى الأسبوع المنقضي.