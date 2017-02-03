تيفو مشترك بعنوان” محمد قدوتنا “

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جدة –عبدالعزيز عركوك

تنظم جامعة جدة (تيفو مشترك) بين ناديي الاتحاد والأهلي، سيظهر في المدرجات بين الجماهير، يحمل عنوان “محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا”،

ويأتي ذلك ضمن فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة، والأندية الرياضية، لتنفيذ العديد من المبادرات؛ منها على سبيل المثال مبادرة لتقديم القدوة في التعامل مع منشآتنا الرياضية، والحفاظ عليها، كسلوك حضاري في إطار “ملتقى مكة المكرمة” الذى يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة.