العدد 21834 03 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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تيفو مشترك بعنوان” محمد قدوتنا “

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تيفو مشترك بعنوان” محمد قدوتنا “
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جدة –عبدالعزيز عركوك

تنظم جامعة جدة (تيفو مشترك) بين ناديي الاتحاد والأهلي، سيظهر في المدرجات بين الجماهير، يحمل عنوان “محمد صلى الله عليه وسلم قدوتنا”،

ويأتي ذلك ضمن فتح آفاق جديدة للتعاون بين الجامعة، والأندية الرياضية، لتنفيذ العديد من المبادرات؛ منها على سبيل المثال مبادرة لتقديم القدوة في التعامل مع منشآتنا الرياضية، والحفاظ عليها، كسلوك حضاري في إطار “ملتقى مكة المكرمة” الذى يحظى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة.

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التصنيف: الرياضة

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