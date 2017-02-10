تيلرسون أكد أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة.. خادم الحرمين يبحث تنمية العلاقات مع وزير الخارجية الأمريكي

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الرياض -واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالا هاتفيا من معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد ريكس تيلرسون .

وهنأ خادم الحرمين الشريفين في بداية الاتصال، معاليه ، بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية الأمريكية ، وقد عبر الوزير تيلرسون عن تقديره لقيادة ودور المملكة في جلب الاستقرار للمنطقة وأهمية الدور الذي تلعبه لتحقيق السلام في العالم.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية العمل مع المملكة ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سويا ضد الإرهاب ، وتقوية العلاقات الاقتصادية.

وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين ، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية ، وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين .

كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتنسيق الجهود تجاهها بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.