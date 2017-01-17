ثانوية بمكة تستقبل طلابها ببرنامج غذائي

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مكة المكرمة – أحمد الأحمدي

استقبلت ثانوية الحكم بن هشام بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، طلابها يوم الأحد، أول أيام اختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك بتقديم القهوة والتمر لهم ، وذلك تخفيفاً من رهبة الاختبارات لديهم، وتحفيزًا لهم نحو أداء أفضل، مقدمين العديد من النصائح والتوصيات للطلاب، بما تعزز الثقة في نفوسهم،

وتساعدهم على الاستذكار الجيد ، كما قام قائد المدرسة الدكتور أحمد الغامدي بعمل جولة بين الطلاب حثهم فيها على التوكل على الله، مقدماً لهم نصائح دينية توعوية ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.