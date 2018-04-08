ثروة المملكة منها نحو 1.3 تريليون دولار.. جدة تستضيف المعرض الدولي للمعادن والصناعات المعدنية

جدة- عبد الهادي المالكي

بدأت عدد من الشركات العالمية الكبيرة، حجز مكانها في المعرض الدولي للمعادن والصناعات المعدنية وإعادة التدوير، الذي تستضيفه مدينة جدة خلال الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل بفندق الهيلتون، بالتواكب مع المشروعات العملاقة التي أطلقتها السعودية بشراكات أجنبية، تتجاوز 75 مليار ريال في مجال المعادن، وسط توقعات أن تحظى النسخة الجديدة، بحضور استثنائي ومشاركة محلية وخارجية لافتة.

ويعد المعرض نقطة جذب للشركات العملاقة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بعد أن كشف معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في وقت سابق عن القيمة الإجمالية للموارد المعدنية في البلاد، مشيرا إلى أنها تفوق 1.3 تريليون دولار، بينما أكد مسؤول في هيئة المساحة الجيولوجية، أن المعادن المكتشفة في السعودية تمثل 50 في المائة فقط من الموجود في باطن الأرض، ويأتي المعرض بعد فترة وجيزة من زيارة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية و التي شهدت توقع مشروعات تتجاوز 75 مليار ريال في مجال الثروة المعدنية.

وقال ضياء الحريري رئيس اللجنة المنظمة: إن المعرض الذي تنظمه مجموعة المملكة العالمية العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات، يعتبر أهم حدث تجاري وصناعي يقام تحت إشراف البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ويستمر على مدار ثلاث أيام، متوقعاً أن يكون اهم منصة عرض في الشرق الأوسط, تجمع المتخصصون في المعادن والصناعات المعدنية وإعادة التدوير تحت سقف واحد، حيث تضم جميع أنواع المعادن (حديد, نحاس, المنيوم, ستانلس) والمصانع والشركات والمؤسسات المتخصصة في المعادن والمواد الخام الأولية (سكراب وشركات الخدمات القائمة عليها ومستلزماتها والشركات المصنعة للآلات والمعدات والمكائن الخاصة بالمصانع المعدنية وإعادة التدوير.

وأشار إلى أن المعرض سيكون الملتقى الأكبر للشركات والمصانع ورجال الأعمال والمصنعين والتجار ليطرح ويناقش المستجدات في مختلف قطاعات المعادن وورش العمل المتخصصة بخبرات مدربين عالميين ومتخصصين من مختلف أنحاء المعمورة، وسيحظى بحضور دولي ومشاركة أجنحة كل من دول أوروبا وأمريكا والشرق الاوسط والخليج العربي إضافة للعديد من الشركات السعودية الرائدة والتي أكدت رغبتها بالمشاركة وحجز مساحاتها لهذا الحدث الهام.

وشدد على أن الحدث الدولي الكبير يعد شاهداً على قوة وأهمية هذه الصناعات بالمملكة على المستوى الاقليمي والعالمي، من حيث المشاركة والحضور والمساحة، حيث بات منصة مثالية للمزودين والمشترين على حد سواء كي يتواصلوا ويعقدوا الصفقات ويتعرفوا على أحدث التطورات التي تواكب الطفرة الواسعة في هذه الصناعات، بفضل المشروعات العملاقة التي تبلغ قيمتها حاليًا 627 مليار دولار.”

ولفت إلى أن المعرض سيضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من المعروضات التي تغطي تقريبا كافة مجالات صناعة الصلب والصناعات المعدنية، بما في ذلك الحديد والصلب