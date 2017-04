ثغرات (خطيرة) في خدمات الدفع عبر الجوال

شارك عبر واتساب

جدة ــ وكالات

افادت تقديرات لمؤسسة “جونيبر” بان عدد عمليات الشراء التي تتم عبر الهواتف الذكية تجاوز 100 مليون في 2017.

وتعتمد طريقة الدفع عبر الجوال على ربط بطاقة الائتمان او البطاقة المصرفية بالهاتف الذكي، ثم استخدام اتصال قريب بين الهاتف وأجهزة الدفع لإتمام عمليات الشراء.وبحسب دراسة حديثة من مركز البرمجيات وادارة التقنية “Centre for Software and IT Management” في احدى الجامعات الهندية، فإن الدفع بالبطاقات البنكية عن طريق الهواتف الجوالة “ليس آمنا مثلما نعتقد”، منبهة الى ان من يدفعون فواتيرهم عن طريق الأجهزة الذكية يعرضون نفسهم لعدة مخاطر.واجرى المركز، دراسة لعدد من منصات الدفع عن طريق الهواتف لأجل رصد الثغرات القائمة. وتوصل إلى أن بعض خدمات الدفع بالهواتف الجوالة تربط المشتري بالبائع بشكل أوتوماتيكي، الأمر الذي يجعل البائع قادرا على استخلاص مبالغ إضافية دون علم الزبون.ومن الإشكالات الأخرى في تطبيقات الدفع، ان الحساب المسجل لا يغلق نفسه تلقائيا بعد إتمام عملية الدفع، أي أنه يبقى محفوظا في الهاتف، وبالتالي، إذا وقع الجهاز في يد أي شخص آخر، قد يجري من خلاله عدة عمليات شراء إن لم يتم تامين الهاتف بشكل قوي.