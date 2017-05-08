ثغرة خطيرة تهدد أجهزة إنتل

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جدة ــ وكالات

توصل باحثون الى ثغرة خطيرة في عدد من معالجات شركة إنتل التي تعمل بها الأجهزة الشخصية، تفتح المجال امام “الهاكرز” بالتحكم الكامل في الأجهزة عن بعد

واشار التقرير إلى ان معالجات إنتل من طراز Pro تتيح للمستخدمين إمكانية التحكم عن بعد في اجهزتهم من خلال ميزة Active Management Technology، ولكن بسبب ثغرة امنية في تلك الميزة يصبح من السهل على المخترق ان يقوم بتجاوز خطوة تسجيل الدخول عبر الميزة بكلمة مرور، ومن ثم يمكنه ان يتحكم في جهاز الضحية بشكل كامل من خلال “الماوس” ولوحة المفاتيح، إلى جانب سهولة تثبيت وتشغيل أي برنامج بيريده، بل يمكنه عن بعد تشغيل الكمبيوتر حتى وإن كان مغلقا.

واكد التقرير ان إنتل نشرت الجمعة الماضي بيانا يوضح انها اخبرت مصنعي الأجهزة الصادرة في الأسواق منذ 2010، بأن يقوموا بإطلاق تحديثات لمعالج إنتل، لحماية المستخدمين وخصوصية أجهزتهم وبياناتها.