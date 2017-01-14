ثغرة في الواتساب تَسمح بالتجسس علي رسائلك المرسلة …!

في شهر إبرايل الماضي أعلنت شركة الفيسبوك المالكة لتطبيق التراسل الفوري واتساب تطبيق التشفير الكامل علي الرسائل النصية والصوتية.

حتي لايمكن لأحد الإطلاع على محتوى الرسائل حتى شركة واتساب نفسها.

ولكن صحيفة الغارديان البريطانية لها رأي آخر…!

حيث نشرت الصحيفة اليوم تقريراً جديداً تشير فيه إلى إمكانية قيام شركة فيسبوك بقراءة الرسائل المشفرة بتطبيق الواتساب.

حيث يشير التقرير إلى وجود ثغرة من نوع الباب الخلفي Backdoor.

والتي يمكن استخدامها من قبل فبسبوك لاعتراض وقراءة الرسائل المشفرة المرسلة ضمن تطبيق الواتساب.

واعتمدت الصحيفة في أعلنها مثل هذا علي التجارب التي قام بها توبياس بولتر الباحث في مجال الأمن والتشفير في جامعة كاليفورنيا.

والذي تمكن من اكتشاف هذه الثغرة وأوضح توبياس أنه باستطاعة واتساب أن تقوم بالكشف عن سجلات رسائل مستخدمي التطبيق عند طلبها من قبل وكالات حكومية.

لذلك هذا التقرير يعتبر ضربة قاضية لتطبيق الواتساب

حيث أنه لعب بشكل كبير على نقاط الأمان والخصوصية في التسويق لنفسه.

وهذا هو ما جعل التطبيق وسيلة اتصال أساسية لدى النشطاء والمعارضين والدبلوماسيين.

والجدير بالذكر أن هذه الثغرة قد لا تعرض المستخدمين لخطر سرقة رسائلهم من قبل القراصنة بشكل مباشر.

إلا انها تترك الباب مفتوحاً أمام شركتي واتساب وفيسبوك لقراءة المحادثات الخاصة بالمستخدمين.

ويذكر أيضا إن الباحث الأمني توبياس بولتر قد أخبر شركة فيسبوك حول هذا الضعف منذ شهر ابريل من عام 2016.

إلا أن فيس بوك أخبرته أنها على علم بوجود هذه القضية وأن هذا الأمر هو سلوك متوقع ولم تقم الشركة بتغيير هذا السلوك.

ولكن ليس هذا الباحث الأمني هو الوحيد الذي تحدث عن هذه الثغرة …

بل حتى حذرت منها منظمة EFF منذ أ؟كتوبر الماضي على موقعها.

وللكن كما ذكرنا أن هذه الثغرة لاتُمكن القراصنة من سرقتك والإطلاع علي أسرارك ولكنها تُمكن الشركة نفسها من الاحتفاظ بنسخة من أسرارك أو الإطلاع عليها.