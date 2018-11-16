ثقافة وفنون الدمام تكرم الإبداع في ذاكرة الوطن

الدمام-حمود الزهراني

تكرم جمعية الثقافة والفنون في الدمام، يوم الأحد المقبل مؤرخ الحركة التشكيلية السعودية الفنان التشكيلي والكاتب عبدالرحمن السليمان، تحت عنوان “لون المكان..عطر الذاكرة”، مستمرا حفل التكريم أربعة أيام،

حيث سيكون التكريم اعترافا بعمق ما قدّمه السليمان من جهود ونشاط مكثّف في التشكيل والرسم والتعليم والبحث والفكر والكتابة والنقد وفتح منافذ الابتكار لكل الأجيال التي عرفها والتي تعلّمت منه ومعه،

حيث كان له الفضل في التعريف بها وتبنيها وتوجيهه فهو من زرع في روح الأجيال البحث والتأمل والتجديد والأصالة التي تعتّقت بعطر الأرض والمكان في الصور والتراث والتشكيل والتأمل الذي حمل الفن التشكيلي إلى كل الوطن والعالم بمقالاته ومبادراته ونشاطه ولوحاته تلك التي لم يهدأ فيها على خلق الأسلوب المتفرّد والبصمة التي عرّفت به عالميا.

وعن هذا التكريم أوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن تكريم قامة فنية شاملة إنما هو اعتراف حقيقي لهذا الإنسان الذي حمل فكرته وحلمه وعلّمنا كيف يكون الإنجاز ثقافة وطنية تعلّمنا من هذا الفنان ونتعلّم وسنعلّم أبناءنا كيف يكون الوطن بروحه وتراثه وهويته انتماء وحضنا ومسارا نتقدّم به بين الأمم،

فالتوقف عند عمقه التشكيلي والنقدي يفرض محاورة الفكرة واستفسار دقيق التمعن في جمالها الواضح والعميق حين يبعث مفاهيمها بالفرشاة والقلم لتوازي عمق شغفه بفنه بحيوية ونشاط وبرامج تطوّع الخامات لترشح بألوان تؤمن بالإبداع بالابتكار وبالتناغم الفكري وتبادل طرح التجارب ومناقشة كل جديد وترتيبه وبعثرته بما يتوافق مع واقعنا وطنيا وعربيا لسرد حكايات الحنين في المكان إن هذا التكريم يعنينا نحن ويشرفنا أن يكون السليمان بيننا بكل عمقه التجريبي الذي حقّق التميز الفني والإبداع”.