(ثقافة وفنون جدة) تختتم مسابقة وجائزة د.عبدالمحسن القحطاني .. باديب : مبنى الجمعية لن يتم سحبه إلا بتوفير البديل الأفضل

جدة – سالم بكوش

اختتمت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة مساء أمس الأول جائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني للثقافة والفنون برعاية الشيخ أحمد باديب وذلك لفئتي الفنون التشكيلية والعروض المسرحية بحضور عدد كبير من المثقفين والإعلاميين والفنانين.

وبدأت مراسم الحفل باستقبال صاحب الجائزة وراعي الحفل والضيوف بالاهازيج الشعبية ولعب المزمار من أداء فرقة الصفوة بقيادة الفنان عاصم عبدالستار ورش الورود وتقديم ماء زمزم من قبل شيخ الزمامة حسين بيطار.

واشاد الدكتور عمر الجاسر مدير الجمعية العربية للثقافة والفنون بالجائزة المتميزة التي شارك فيها عدد كبير من التشكيليين والمسرحيين على مستوى المملكة وقدموا اعمالا مختلفة من اللوحات الفنية وبأشكال عدة وكذلك العروض المسرحية المميزة.

وشكر د.الجاسر في كلمته صاحب الجائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني وراعي الجائزة الشيخ أحمد باديب وفريق العمل في الجمعية ولجان التحكيم.

وأشار بأن هناك مطالبات بإخلاء مبنى الجمعية وتساءل أين ستستقر الجمعية أم أنها ستغلق وتصبح نسياً منسياً.

غير أن الشيخ أحمد باديب قال في كلمته أن مبنى الجمعية لن يتم سحبه إلا بتوفير البديل الأفضل وإن حصل خلاف ذلك سيكون منزله مقراً للجمعية مشيراً إلى أنه سعى إلى تخصيص أرض للجمعية في المطار القديم.وأضاف أن أمنية أمير المنطقة أن يرى هذا البلد في المصاف الاولى في العالم كونه رجل الثقافة وذا فكر متميز.

وارتجل صاحب الجائزة الدكتور عبدالمحسن القحطاني كلمة قال فيها:”لقد غمرني الشيخ أحمد باديب بهذه الجائزة ولأول مرة احضر أبنائي وأحفادي معي لمناسبة” مقدماً شكره لجميع المشاركين في الجائزة ووعد بأن تكون هناك استمرارية لها وتفتح عدة مجالات اخرى في السنوات القادمة يتم فيها استقطاب الشباب الموهوبين.

وفي كلمة لرئيس لجنة التحكيم للفنون التشكيلية الفنان طه صبان بين فيها ان عدد المشاركات كانت متميزة وبمقاسات عدة من اللوحات الفنية وشملت المشاركات جميع مدن المملكة وجاءت اسماء الفائزين كالتالي :

جائزة أفضل إخراج عبدالله حسن البارقي بمبلغ وقدره 5000 ريال سعودي -جائزة أفضل موهبة/ حسين عمر دقاس بمبلغ وقدره 5000 ريال سعودي -المركز الثالث- محمد عبدالله الغامدي بمبلغ وقدره 10000 ريال سعودي -المركز الثاني – عبدالله محمد العمري

بمبلغ وقدره 15000 ريال سعودي – المركز الاول – صالح سالم الشهري بمبلغ وقدره 25000 ريال سعودي- جائزة أفضل تصميم للفنان/ عبدالله البارقي.

بعد ذلك كلمة لرئيس لجنة المسرح المخرج المسرحي صالح إمام والذي بدوره عزز من تحدي الشباب لمواهبهم حيث يتميز الشباب السعودي بمواهب فذة في التمثيل والاخراج المسرحي مع قلة المسرحيات في المملكة بشكل كبير ودور السينما. بعد ذلك أعلن أسماء الفائزين: جائزة أفضل ممثل من مسرحية إلا الوطن الممثل/ محمود الشرقاوي بمبلغ وقدره 5000 ريال سعودي – جائزة أفضل مخرج من خلال المسرحيات المخرج/ سامي الزهراني بمبلغ وقدره 5000 ريال سعودي.

كما حجبت جائزة المركز الثالث وحولت الى مسرحية قسوة لكثرة المواهب فيها،

المركز الثاني – فرع الفنون المسرحية مسرحية صيام من الاحساء بمبلغ وقدره 15000 ريال سعودي -المركز الأول لمسرحية “بعيداً عن السيطرة” من الطائف

بمبلغ وقدرة 25000 ريال سعودي ثم كرّم صاحب الجائزة وراعي الجائزة أعضاء لجنة المسرح وهم: صالح امام، والفنان عبدالله الصايغ، وفهد الاسمري، وبخيت العامري،

ولجنة التحكيم ابراهيم بوقس ومازن صفطه وفاطمة حسنيس تسلمها نيابة عنها زوجها الفنان مازن صفطه، كما قدم الفنان التشكيلي نبيل طاهر لوحات بورتريه للشيخ أحمد باديب والدكتور عبدالمحسن القحطاني والفنان التشكيلي طه صبان.

واختتم الحفل بزيارة المعرض المصاحب حيث اطلع الحضور على الصور المشاركة في الجائزة وكذلك الصور الفائزة بالمراكز الاولى والتي حازت على إعجاب الجميع. والقى الاستاذ عبدالوهاب ابو زنادةً كلمة معربا عن شكره وتقديره للدكتور عبدالمحسن القحطاني حول تشجيعه للاعمال الثقافية والفنية ودعم شباب الوطن وللشيخ احمد باديب دعمه للجائزة وللجمعية في تبنيها للجائزة وأكد ان المبنى ملك للجمعية نتاج حراكها الثقافي والفني الملحوظ في المنطقة.وتم بعد ذلك تبادل الهدايا وأخذ الصور التذكارية.