ثقافة وفنون جدة تستقبل عرّاب المسرح الكويتي.. البلام : العلم السعودي تاج على رأسي لأنه يحمل رسالة السلام والتوحيد

شارك عبر واتساب

جدة -عبدالهادي المالكي- عادل المعمري

استقبلت ثقافة وفنون جدة المسرحيين الكويتيين الفنان حسن البلام، وأعضاء فريقه الذين شاركوا بتأدية مسرحية” جامعة وادرين” بمركز جدة للمعارض والمؤتمرات، وذلك بحضور الشيخ أحمد باديب رئيس مركز باديب للاستشارات الإعلامية، وحضور أعضاء اللجان ومستشاري الجمعية الأستاذ زيد زارع، والأستاذ محمد آل صبيح، والشاعر ضياء خوجة.

ورحب د. الجاسر بالضيوف، زملاء المهنة من دولة الكويت الشقيقة الفنان حسن البلام، والفنان طارق الحربي، والفنان عبدالفتاح الجريني، والأستاذ محمد باديب ، وتطرق إلى أبرز التلاحم بين الدولتين الفنية، وأن الشعب السعودي فخور بتواجدهم في عروس البحر الأحمر ،وأدائهم المبهر في مسرحية جامعة وادرين

وأكد د. الجاسر أن المملكة العربية السعودية بقيادتها وشعبها تولي كل الاهتمام بالفن والثقافة، وتدعم المواهب حيث رسمت الخطط التطويرية في رؤيتها 2030، وما يمثله الفن والثقافة في تقدم الأمم والاهتمام بالحضارات، وما هذا اللقاء إلا واجب محبة تجاه الفن الكويتي ودعما للمواهب، وإن الجمعية تفتح أبوابها للتعاون مع جميع الدول العربية.

وشكر الفنان حسن البلام مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون د.عمر الجاسر على حفاوة الترحيب والاستقبال، وايضا مبادرة الشيخ أحمد باديب الذي كان له السبق في ذلك.

واستطرد: رحبت بالفكرة تقديرا للأخوة في الجمعية، وتقديرا لجمهور جدة، وسعدت جدا بإطلاق لقب العمدة من د.الجاسر وجمهور جدة، وإنني افتخر بأنني من أبناء الدولة، وسأقدم محتوى جيدا يخص البلد، وتحت ضوابطه الإسلامية، والتي تناقش القضايا المهمة، وإن هذا العلم السعودي تاج على رأسي؛ لأنه يحمل رسالة السلام والتوحيد.