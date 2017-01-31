ثلاثة أوسمة لتعليم الرياض في برنامج جلوب البيئي

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الرياض – البلاد

حققت ثلاث مدارس تابعة لتعليم الرياض، ثلاثة أوسمة شرف في تقييم بيانات الربع الرابع لعام 2016، في برنامج جلوب البيئي، وهي ثانوية اليمامة، والثانوية ،129 والثانوية 199 للبنات .

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع التهنئة للمدارس المحققة لهذه الأوسمة المميزة، مبينا أن هذا الإنجاز مفخرة تضاف إلى سجل الوطن الزاخر بتحقيق النجاحات المتواصلة, مشيرا بالفخر والاعتزاز بالطلاب والطالبات، مؤكدا أن هذه الأوسمة محفزة للجميع، مما يدفع عجلة التقدم والإزدهار لوطننا الحبيب، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أولى التعليم جل اهتمامه، مقدما شكره وتقديره لمنسقو منسقة البرنامج ومعلمي ومعلمات برنامج جلوب البيئي .

هذا، وكانت الثانويات الثلاث قد حصلت على وسام الشرف في البرنامج من خلال مجال الغلاف الجوي.

يذكر أن برنامج جلوب برنامج دولي للبحث العلمي البيئي ، وهو أيضا برنامج تعليمي لعلم البيئة، ويتضمن برنامج جلوب إيجاد فريق بحثي على نطاق العالم بأسره ، وهو فريق يتكون من طلبة ومعلمين، بالتعاون مع علماء في مجال البيئة، وذلك في محاولة لتعلم المزيد عن كوكب الأرض من خلال جمع البيانات والمشاهدات التي يقوم بها الطالب، حيث يدخل ويستقبل طلاب جلوب بياناتهم وبيانات المدارس الأخرى في أنحاء العالم من خلال شبكة الأنترنت.

وتساعد القياسات التي يحصل عليها طلبة جلوب العلماء المشاركين في برامج أبحاثهم البيئية، كما يستفيد الطلاب من بيانات طلاب المدارس الأخرى، إضافة إلى بياناتهم في أجراء دراساتهم البيئية، ويعتبر برنامج جلوب منتدى للطلبة، حيث يمكنهم من الاتصال بأقرانهم حول العالم، مما يزيد من فهمهم البيئي إضافة إلى التعرف على الثقافات المختلفة.