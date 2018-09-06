ثلاثة انتصارات وتعادلان في ختام الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى

جدة ـ البلاد

اختتمت أمس مباريات الجولة الثانية من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث أقيمت 5 مباريات جمعت النهضة مع الجبلين، النجوم مع الشعلة، الوشم مع القيصومة، نجران مع العروبة وجدة مع الأنصار.

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة نجح نجران في الفوز على ضيفه العروبة بهدف نظيف سجله اللاعب محمد زريقات في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء.

كما كسب القيصومة مضيفه الوشم 1-0 سجله اللاعب ديجو هنريك في الدقيقة 67 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب الوشم.

وحسم التعادل السلبي مباريات النهضة مع الجبلين، النجوم مع الشعلة.

فيما تمكن الأنصار من الفوز على جدة بهدف دون رد سجله اللاعب مشعل الكومي في المواجهة التي جرت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية.

وكانت مباريات الجولة الثانية انطلقت أمس الأول الثلاثاء بإقامة 5 مباريات حيث فاز الخليج على المجزل 3-0، وفاز هجر على أبها 2-0، وفاز العدالة على الكوكب 1-0، وبنفس النتيجة فاز ضمك على الجيل، فيما فاز العين على الطائي 2-1