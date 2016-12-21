ثلاثة بنوك قطرية تبحث الاندماج

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دبي ــ وكالات

أعلنت ثلاثة بنوك قطرية، نيتها بحث إمكانية الاندماج فيما بينها لتشكيل أكبر مصرف إسلامي في قطر، برأسمال يصل 6 مليارات دولار؛ وفقًا لبيان مشترك صدر عنها صباح أمس ” الثلاثاء”.

وأعلن كل من “مصرف الريان” و”بنك بروة””وهما مدرجان في بورصة قطر، ويعملان في الصيرفة الإسلامية إلى جانب “بنك قطر الدولي” (IBQ)، وهو خاص غير إسلامي، عن نيتهم بحث إمكانية دمج أعمالهم، والعمل على تكوين كيان مصرفي إسلامي يعمل بكفاءة أعلى.

ومن شأن الاندماج في حال اكتماله أن يؤدي إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر، بقيمة أصول تزيد على 44 مليار دولار، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط، بحسب البيان الصحافي المشترك.

ومن المقرر أن تخضع المبادرة قبل إتمامها، لموافقة العديد من الجهات الرسمية في قطر، من بينها مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة، إلى جانب موافقة المساهمين في كل من البنوك الثلاثة (مصرف الريان، وبنك بروة، وبنك قطر الدولي).