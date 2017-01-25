العدد 21825 25 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ثلاثة طواقم أجنبية بالجولة السادسة عشرة

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ثلاثة طواقم أجنبية بالجولة السادسة عشرة
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الرياض ـ البلاد

أعلنت لجنة الحكام – دائرة التحكيم – تكليف الحكام والحكام المساعدين للجولة 16 من مباريات دوري جميل للمحترفين.

وجاءت التكليفات:

الخميس 26 يناير 2017 الرائد والتعاون ( طاقم تحكيم بولندي ) الحكم الرابع تركي الخصير

الخميس 26 يناير 2017 القادسية والنصر – محمد الهويش – بدر الشمراني – علي بدوي – حسن الحبيب
الجمعة 27 يناير 2017 الباطن والخليج – فهد المرداسي – محمد العبكري – مؤيد المسجن خالد الطريس الجمعة 27 يناير 2017 الفتح والفيصلي- خالد صلوي – أحمد فقيهي – خلف زيد – شكري الحنفوش

الجمعة 27 يناير 2017 الأهلي والشباب ( طاقم تحكيم سويدي ) بقيادة الحكم السويدي جوناس اريكسون يعاونه كلا من جوران دانييل وماتياس إيمانويل والحكم الرابع عبدالرحمن المالكي

السبت 28يناير 2017 الاتحاد والوحدة – صالح الهذلول – ناصر المظفر – ابراهيم الدخيل – حسين ابو شاهين

السبت 28 يناير 2017 الاتفاق والهلال ( طاقم تحكيم ألماني ) بقيادة فريدريك فليكس يعاونه كلا من مارك بورش وستيفان لوب حكم رابع فهد العريني.

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التصنيف: الرياضة

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