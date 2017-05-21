ثلاثة مراكز إعلامية لتغطية القمة .. العلياني للبلاد .. أكثر من 750 صحفي من وسائل اعلام محلية ودولية

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الرياض – البلاد

أكد المشرف على المراكز الإعلامية بالقمة العربية الإسلامية نايف العلياني حضور أكثر من 750 صحفي من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لتغطية فعاليات القمة وبين أن وزارة الثقافة والإعلام جهزت ثلاث مراكز إعلامية متكاملة الأول في فندق الماريوت بالرياض، والثاني في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات، والثالث في فندق ماريوت كورت يارد لنقل وقائع القمة، وبين العلياني أن المراكز الثلاث توفر الترجمة بعدة لغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والصينية موضحا أن المراكز تقوم بتقديم كافة الخدمات الإعلامية من تنسيق مع الضيوف وتنظيم المؤتمرات الصحفية لأصحاب المعالي والسعادة ضيوف القمة.

واختتم العلياني تصريحه للبلاد بأن الحضور الإعلامي الكبير والتغطية المتنوعة للقنوات المختلفة دليل على أهمية هذه القمة على الصعيد الدولي ومؤشر كبير على ما تحظى به المملكة العربية السعودية من مكانة وثقل سياسي واقتصادي وامني على الصعيد الإقليمي والدولي .