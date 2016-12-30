ثلاثية اللامي ورباعية المسعود تنعشان الكيان

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جدة- عبدالعزيز عركوك

حقق الرئيس طلعت لامي في عام 1417 ، ثلاثية القرن بعد معاناة كبيرة وغياب عن البطولات، استطاع اللامي إعادة النادي إلى منصات التتويج بعد تحقيقه كأس الاتحاد أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف، وكأس ولي العهد أمام الطائي بهدفين نظيفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين دون مقابل.

كما يعتبر الفقيد أحمد مسعود من أفضل الرؤساء الذين مروا في تاريخ نادي الاتحاد بعد قدومه في الفترة الثانية في عام 1419، فقد تمكن من تحقيق 3 بطولات دوري متتالية من أمام الأهلي 1419، وانتهت بهدف دون مقابل وفي عام 1420 أمام النصر، وانتهت بهدف وحيد، وفي عام 1421 أمام الأهلي/ وتمكن الاتحاد من الفوز بهدفين لواحد، كما حقق كأس مجلس التعاون الخليجي وكانت المباراة الأخيرة أمام السالمية الكويتي، وانتهت بثلاثية نظيفة، بالإضافة إلى كأس السوبر أمام الأهلي المصري في القاهرة، والتي انتهت اتحادية بثلاثة مقابل هدفين، كما حقق المسعود كأس الكؤوس الآسيوية في عام 99م بعد فوزه على جو نام الكوري بثلاثة لهدفين، وفي العام ذاته تمكن من الحصول على كأس الأمير فيصل بن فهد بهدف دون رد أمام الشباب، وفي عام 1421 هجري تمكن من إضافة لقب كأس ولي العهد لنادي الاتحاد بعد فوزه على الاتفاق بثلاثية نظيفة.