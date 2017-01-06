ثلاثي( الريو) يقود مواجهة الاتفاق وغلطة سراي

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الدمام- حمود الزهراني

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم رسمياً الرباعي الدولي فهد المرداسي “ساحة”، ومحمد العبكري وعبدالله الشلوي “مساعدين”، وشكري الحنفوش حكما رابعاً، ومرعي العواجي “مقيما” لإدارة مباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي الودية والتي ستجمعهما على ملعب الأمير محمد بن فهد يوم الاثنين المقبل. وكان الثلاثي المرداسي والعبكري والشلوي قد أدار مباراة أولمبياد ريو دي جانيرو الأخير، وهو مرشح للتواجد في مونديال روسيا 2018.هذا وتقرر أن يصل الفريق التركي للدمام يوم الأحد عند الساعة الخامسة والنصف مساءً عبر مطار الملك فهد بوفد يضم 71 فرداً.

من جهة ثانية رفعت اللجنة المنظمة لمباراة الاتفاق وغلطة سراي التركي درجة جاهزيتها لاستضافة المباراة حيث أكملت كافة الترتيبات الإدارية والفنية وذلك عبر الاتفاق مع رابطة دوري المحترفين بتكليف عدد من منظمي مبارياتها لإدارة المباراة حيث كلفت مراقباً للمباراة عدنان البطيح ومنسقاً عاماً خالد النعيمي ومنسقاً إعلامياً محمد الزيات. وعلى ذات الصعيد اتفقت شركة جسور المنظمة للمباراة مع عدد من الجهات لإقامة عدد من الفعاليات قبل وأثناء المباراة ستشتمل على استعراض للسيارات الرياضية، وفرق شعبية لأداء فواصل من الفلكلور السعودي والتركي. من جهة أخرى دخل مهاجم الفريق صالح العمري في التدريبات اللياقية وذلك بعد أن أنهى برنامجه العلاجي إثر الإصابة التي تعرض لها في المفصل خلال مباراة النصر الماضية في انتظار إشارة المدرب خوان جاريدو للدخول في التدريبات الجماعية.