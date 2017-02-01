العدد 21832 01 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ثلاثي الوحدة الأجنبي أمام الفيصلي

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ثلاثي الوحدة الأجنبي أمام الفيصلي
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مكةالمكرمة-عبدالله محمد

أدى الفريق الوحداوي مرانه مساء أمس على ملعب النادي بالتنعيم، بمشاركة جميع اللاعبين تحت إشراف المدرب المصري عادل عبدالرحمن، وبمتابعة من رئيس النادي السيد هشام مرسي.

ركز المدرب على الطريقة التي يرغب انتهاجها في لقاء الفيصلي يوم السبت بالدوري، وأدى اللاعبون مناورة بين الأساسي والرديف؛ للوقوف على مستوى الفريق الأساسي وانسجام الثلاثي الأجنبي الذي تأكدت مشاركته،

بعدما دفع رئيس النادي جميع المبالغ للجنة الاحتراف، بالاضافة لدفعه رواتب ثلاثة شهور للاعبين، حيث ظهروا بمستوى مميز بالمناورة التي انتهت بفوز الفريق الأساسي 2/ صفر.

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التصنيف: الرياضة

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