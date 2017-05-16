ثلاث جوائز عالمية لتعليم عسير

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أبها-مرعي عسيري

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ثلاث جوائز عالمية ، تمثلت في حصول الطالب فيصل الأحمري على الميدالية الذهبية عن مشروعه” عصا الرؤية ” في معرض ” آيتكس ” الدولي للاختراعات ٢٠١٧ المقام بماليزيا ، فيما حصلت الطالبة سارة الفيفي على الميدالية الفضية عن مشروعها ” الزي العسكري المتطور ” ، كما حققت المعلمة صالحة الشهراني من المتوسطة السابعة عشر بخميس مشيط الميدالية الفضية عن مشروعها “صينية القهوة المطورة”.

وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن هذا الإنجاز يسجل ضمن العديد من الإنجازات الدولية التي حققها تعليم عسير في المنصات الدولية ، معبرا عن عظيم شكره وامتنانه لفرسان هذا النجاح، فيما أشارت مساعدة المدير العام للتعليم الأستاذة نورة آل مفرج ، أن الإنجاز حافزا للاستمرار على التميز والتفوق ،وتمثيل المملكة العربية السعودية ،في المحافل الدولية بمواهب وطنية شابة ومشرفة.