ثلاث شقيقات يدرن مطعما متنقلا بجدة

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جدة – البلاد

قامت ثلاث شقيقات سعوديات بتشغيل مطعم متنقل من خلال إطلاق أول عربة طعام مصرحة في شوارع جدة. وأوضحت مشاعل أن فكرة العمل نبعت بعد سلسلة رحلات سفر لها مع أسرتها خارج المملكة،

حيث رأت أن عربات الطعام تدرّ أرباحاً جيدة، فقررت مع شقيقاتها البدء في هذا المشروع، وعن الإجراءات قالت أنهن ذهبن للبلدية بعد أن استوفين كافة الشروط المطلوبة لاستصدار تصريح العربة، وقد حقق مشروعهن نجاحاً طيباً، لاسيما أن الفكرة تعتبر جديدة على المجتمع.

الشقيقات الثلاث يمارسن عملهن في اعداد الوجبات بمساعدة أشقائهن، ويقدمن للزبائن عدداً من الوجبات كالبرغر والسندوتشات، مشكلات بذلك نموذجاً لاختلاف نظرة العمل ، وحرصهن على طرق أبواب الاستثمار عبر ابتكار وسائل كسب جديدة.

وعن تجربتها قالت مشاعل لـ (العربية نت) أنها منحتهم اكتساب مهارات وخبرات جديدة في طرق التعامل مع الآخرين، ناصحة الشباب والفتيات بالتوجه إلى العمل الحر وإنشاء المشاريع الخاصة”.