ثمانون عملا تشكيليا لـ 34 فنانا وفنانة في مهرجان حرف تبوك
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تبـــوك ــ سعــــد الشهـــــراني
برعاية مجلس التنمية السياحية وبإشراف فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بتبوك أقيم مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني ١٤٣٨,والذي تضمن معرضاً للفنون التشكيلية المصاحب ضم نخبة مميزة من الفنانين والفنانات التشكليين مكونة من ٣٤ فناناً وفنانة ,وبلغ عدد الأعمال المشاركة ٨٠ لوحة فنية تشكلت من عدة مدارس فنية وهذا وقد دشن الفنانون معرضهم التشكيلي بحضور مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الأستاذ ناصر الخريصي ,والذي بدوره أشاد بالمعرض من حيث الأعمال الفنية التي نالت إعجابه وإعجاب الحضور الكبير من الجمهور ومتذوقي الفن التشكيلي وعشاق لغة الألوان والذين تجاوز عددهم الثمانية عشر ألف زائر .وكذلك أشاد الخريصي بدور لجنة الإشراف والتنظيم بالمعرض ممثلة بالأستاذ إبراهيم العواجي والفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني اللذين كان لهما دور كبير في تنظيم المعرض من حيث استقطاب الفنانين المبدعين وأيضا الموهوبين بالرسم المباشر, وكانت مفاجأة المعرض حضوراً كبيراً لأعمال الفنان التشكيلي ناشي الحويطي من ذوي الاحتياجات الخاصة والذي لم تمنعه إعاقته السمعية من تقديم إبداعاته الفنية. كذلك كان هناك مشاركة لأصغر فنان وفنانة وهما المبدع الصغير علي العطوي والمبدعة الصغيرة ملوك المحنشي واللذان لفتا أنطار زوار المعرض بأعمالهم الكبيرة رغم صغر سنيهما.
الوسوم:مهرجان حرف تبوك
التصنيف: محليات
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