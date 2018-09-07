 ثمانية أشهر ينتظر ثلاثي الوحدة تنفيذ قرار فض المنازعات

جدة ـ سلطان بن مذكر

طالب أحمد المزيني وكيل أعمال الثلاثي الوحداوي (موسى مدخلي ووليد محبوب ومهند الفارسي) إدارة نادي الوحدة بالنظر في مطالب موكليه لاعبي نادي الوحدة والذين ساهموا الموسم الماضي برفقة زملائهم بالفريق في تتويج النادي بدوري الأمير محمد بن سلمان والصعود إلى الدوري الممتاز والتي تتمثل في مبالغ مقدمات متأخرة صدر بها قرار من غرفة فض المنازعات قبل ثمانية أشهر يقضي بإلزام النادي بسداد مستحقات اللاعبين المتبقي في عقودهم سنة مع الفريق الوحداوي.

هذا وأكد المزيني بأن الثلاثي سيعودون للتدريبات الانفرادية بالنادي والانتظار حتى الوصول لحل مع الإدارة الحالية من أجل سداد حقوقهم المتأخرة.

وأضاف:” نرجو من الله ثم من إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي النظر في أوضاع الثلاثي مدخلي والفارسي ومحبوب،فهم لم يتحصلوا على حقوقهم وفي ذات الوقت لم يعودوا لتدريبات الفريق الجماعية”.