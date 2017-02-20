ثمن حضور وتعاون المواطنين في نجاح الخطة والفعاليات .. الأمير متعب يرفع الشكر لخادم الحرمين لرعايته الكريمة لمهرجان الجنادرية

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الرياض – واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز، وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – على دعمه ورعايته الكريمة لمهرجان الجنادرية 31، وكذلك دعمه – أيده الله- الدائم والمتواصل للحرس الوطني، مؤكدا ان هذه الرعاية السامية الكريمة هي أساس ومنطلق نجاح المهرجان. ونقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله ورعاه -لجميع أبنائه المشاركين في المهرجان وما يقدمونه من رسالة هادفة وسامية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، امس، في قاعة المحاضرات الرئيسية بمقر الوزارة بالرياض، كبار مسؤولي وقادة الحرس الوطني، ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة في المهرجان، في دورته الحادية والثلاثين.

كما شكر سموه جميع المنسوبين من مدنيين وعسكريين على ما بذلوه من جهود من أجل إظهار المهرجان بالمستوى التنظيمي المتميز الذي يعكس تراث وثقافة المملكة رغم الظروف الجوية التي واكبت المهرجان، واستشعارهم المسؤولية وإخلاصهم وتفانيهم في سبيل تقديم رسالة حضارية،

مؤكداً سموه أن هذا النجاح سيضاعف المسؤولية في الأعوام القادمة، منوها بالجهود المبذولة من قبل كافة الأجهزة الأمنية من خلال تعاونهم الفعال في الجوانب التنظيمية والأمنية والذين كانوا على قدر عال من المسؤولية وكذلك من خلال الجهود التي تقدمها الوزارات والجهات الحكومية من مختلف القطاعات.

وقال سموه : إن تعاون المواطن السعودي والمواطنة السعودية والتزامهم بالتعليمات والضوابط التي وضعها المهرجان كان له أكبر الأثر في نجاح الخطة التنظيمية والأمنية، وكان توافدهم الكثيف مؤشر نجاح ولله الحمد»، معربا عن شكره لأمراء المناطق على دعمهم الفعال لمشاركة مناطقهم في المهرجان ولكافة المشاركين من مختلف المناطق، ولجميع الجهات الحكومية التي تعاونت مع الحرس الوطني في سبيل إنجاح هذه المناسبة الوطنية.

وثمن سمو الأمير متعب بن عبدالله جهود وسائل الإعلام التي كانت شريكا فعليا في رصد ونقل كافة الفعاليات وإيصالها لأكبر قدر ممكن من المتابعين والمهتمين والتأكيد على كون المهرجان رمزاً لوحدة الوطن ورسالة للأجيال ثقافياً وتراثياً وكذلك إعلامياً.

وأكد سموه أن العمل للمهرجان القادم بدأ فعلياً، مراعين تلمس أي قصور، وتعزيز النجاحات والمكتسبات والعمل على المحافظة عليها وتطويرها.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة من مدنيين وعسكريين .