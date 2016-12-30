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علي الغامدي

مباريات الديربي عادة لاتخلو من الشوائب والتي لو اهملناها في قادم الايام ولم تجد الرادع لاستفحلت بين الجماهير وانتشرت ويصبح فيما بعد ازالتها صعبة بل وصعب جداً

وما ظهر في مباراة الاهلي والاتحاد من عبارة مسيئة للاهلي كتبت باللون الاسود على قطعة قماشية صفراء وبين جماهير الاتحاد امر يدعو الى الوقوف تارة والاستغراب تارة اخرى

ففي الاولى كيف دخلت هذه اللافته وفي الثانية كيف سمح لهذه الجماهير بابرازها والادهى والامر اين الكاميرات والمتابعة من قبل المعنيين بذلك ولماذا تم السكوت عليها وبعد انتشار هذه الصورة المقززة للعبارة المسيئة

ماذا عن لجنة الانضباط وماذا هي فاعلة فإما تعالج هذة المشكلة وتصدر عقوبة في حق من فعل هذا الفعل او تعاقب هذه الجماهير على هذه الفعلة المشينة .

بقي ان اقول الخسارة في كرة القدم واردة فاليوم تكسب وغدًا الخسارة متوقعة فالسيطرة طوال السنوات الماضية للاهلي على حساب الاتحاد نتيجة العمل والعمل فقط فليعمل الاهلاويون على اعادة الامور الي نصابها كما كانت سابقا.