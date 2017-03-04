جائزة التميز ترفع خدمات إدارات رئاسة الحرمين

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‏مكة المكرمة – احمد الاحمدي

في سبيل خلق منافسة إيجابية، ومن أجل تحفيز العاملين في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، واستجابة لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله- نحو نشر ثقافة التميز والجودة في كافة القطاعات الحكومية،

وتحقيقا لتوجيه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في كل ما يؤمن الراحة لكافة الحجاج والعمار والزوار، عقد أعضاء لجنة تقويم الإدارات والموظفين اجتماعهم الدوري ضمن جائزة التميز في نسختها الثالثة للعام الحالي.

جاء ذلك في سياق مناقشة اختيار الإدارات المتميزة والموظفين المتميزين، خلال الاجتماع الدوري للجنة الجائزة برئاسة الدكتور محمد بن عبدالله باجودة، ومدير الإدارة العامة للتطوير الأستاذ عبدالحميد بن سعيد المالكي، ومدير عام إدارة شؤون الموظفين الأستاذ محمد بن علي الهندي، ومدير إدارة الأمن الفكري فضيلة الشيخ رويبح بن رابح السلمي، ومدير الإدارة العامة للمتابعة الأستاذ محمد الشمراني، وبمتابعة من أمين جائزة التميز معالي نائب شؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

في حين صرح الدكتور محمد باجودة بخصوص نتائج هذا الاجتماع، بقوله: “تأتي هذه الجائزة ضمن خطة رئاسة الحرمين في رفع مستوى الخدمات، وإضفاء مزيد من معايير الجودة، كل ذلك من أجل الاستمرارية في العمل على محاولة الوصول لمستويات متقدمة من العناية بالحرمين وقاصديهما”.