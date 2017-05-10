جائزة الزاهدية للفنون البصرية تحدد الفائزين بالمراكز الأولى

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جدة: صالح سالم

أعلن مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية فرع مكة المكرمة الفنان التشكيلي صديق واصل رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة جائزة الزاهدية للفنون البصرية عن انتهاء لجنة التحكيم واللجان الفنية المتخصصة من فرز الاعمال وتحديد الفائزين بالمراكز الاولى وكذا جوائز لجنة التحكيم في دورتها الاولى.

وأضاف واصل أنه تم تحديد موعد المعرض يوم الثلاثاء 27 شعبان الحالي بصالة إتيلية جدة للفنون، حيث بلغ عدد المرشحين للمسابقة 31 فنان وفنانة وصلوا للمراحل النهائية حيث سيتم إعلان عن أسمائهم بجوائز المسابقة خلال الحفل الختامي برعاية الشيخ طلال بن يوسف زاهد وحرمه الأستاذة ناديه بنت الزهير.

وقال واصل ان “المسابقة أحدثت حراكاً تشكيلياً جميلاً في الساحة الفنية وهذا لاحظناه من خلال أرقام إعداد المشاركين من فنانين سعوديين وفنانين عرب مقيمين بالمملكة وجميعهم أعضاء في الجمعية السعودية للفنون التشكيلية من جميع فروعها بالمملكة العربية السعودية”، مشيرا إلي أن عدد الأعمال وصل أكثر من 180 عملاً فنياً ما بين لوحه مسنديه وعمل نحتي وأعمال مفاهيمية تستحق الثناء والتقدير وقال أن هناك معايير فنيه التزمت بها لجنة التحكيم كالجداول والنقاط أفضت إلى اختيار 31 فنان وفنانة فائزون بالجوائز التي رصدت للمسابقة.