جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم لمدينة سعودية

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الدمام – البلاد

أعلنت اللجنة المنظمة في مهرجان أفلام السعودية في دورتها الرابعة ، التي تنظمها جمعية الثقافة والفنون في الدمام ، مارس 2017م ، عن جائزة ” أفضل بوستر ” للأفلام المشاركة في المهرجان ، والذي يستوجب أن يكون منفذاً بشكل طولي بالمقاس A0 طول x 1189mm عرض 841mm بدقة 72dpi ، وسيتم منحها طبقاً لنتائج تصويت جمهور المهرجان .

كما ستمنح اللجنة المنظمة النخلة الذهبية لأفضل فيلم عن مدينة سعودية يعالج موضوع إحدى المدن السعودية ، والتي توثق الجوانب السياحية والتراثية والتاريخية للمدينة ، وذلك في بادرة لتشجيع صناع الأفلام على إظهار ما تتميز به العديد من مدن المملكة من عناصر إبهار لا يجب إغفالها .

يذكر أن المهرجان لازال يستقبل المشاركين حتى 31 يناير 2017م ، عبر الموقع الإلكتروني المخصص (saudifilmfestival.org) ، الذي ستتنافس”مسابقة الأفلام الروائية ، ومسابقة الأفلام الوثائقية ، ومسابقة أفلام الطلبة ، ومسابقة السيناريو ، بالإضافة إلى قبول الأفلام الروائية الطويلة هذا العام ، وجائزة ” مدينة سعودية “.

ويسعى المهرجان الذي تنظمه الجمعية إلى رفع معايير الجودة والتجهيزات الفنية في خطوة جديدة تهدف إلى الرقي بالمحتوى المشارك في مسابقات المهرجان ، ويعد أحد برامج المبادرة الوطنية لتطوير صناعة الأفلام السعودية ليكون محركاً لصناعة الأفلام ومعززاً للحراك الثقافي في المملكة ، وتوفير الفرص للمواهب السعودية من الشباب والشابات المهتمين في صناعة الأفلام ، والاحتفاء بأفضل الأفلام ، وخلق بيئة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.