جائزة جدة للإبداع توضح أهدافها وآلية تحكيم المبادرات

جدة – واس

عقدت اللجنة الإشراقية لجائزة جدة للإبداع ” كيف نكون قدوة” اجتماعاً أمس برئاسة معالي رئيس اللجنة الدكتور أسامة بن صادق طيب وبحضور أعضاء اللجنة ومديري ومديرات عدد من الإدارات ومكاتب التعليم بمحافظة جدة وذلك بقاعة اجتماعات الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة. وتطرق الاجتماع لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لتعزيز قدر الجائزة وانطلاقتها نحو الإبداع والتميز في مجالات متعددة على مستوى الأفراد والمؤسسات.

واستعرض مدير عام التعليم بمحافظة جدة عضو اللجنة الإشراقية للجائزة عبدالله بن أحمد الثقفي إتاحة الجائزة الفرصة لمشاركة منسوبي ومنسوبات التعليم من خلال المبادرات التعليمية والثقافية والتقنية. وتناول معالي رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب الجهود المبذولة من الجهات المشاركة في الجائزة ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لإنجازات إدارة التعليم بمحافظة جدة وقادة وقائدات المدارس التي يقدر عددها بـ 2400 مدرسة وعدد الطلاب والطالبات البالغ 700 ألف طالب وطالبة إضافة لمنسوبي التعليم البالغ عددهم أكثر من 50 ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية لنشر ثقافة الإبداع بين الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم للإسهام في الحراك الثقافي والتنموي بمحافظة جدة وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنمية محافظة جدة من خلال المبادرات الخاصة بالجائزة التي تمثل سبعة محاور . كما ركز العرض على المبادرات التعليمية والثقافية والتقنية والمبادرات التنموية والمبادرات الأمنية، والمبادرات السياحية والترفيهية، ومبادرات الأفراد، والمبادرات التجارية والاستثمارية ومبادرات المؤسسات والشركات. وأوصى الاجتماع بأهمية تقديم المبادرات وفق الشروط المحددة واستكمال جميع الطلبات قبل انتهاء فترة التقديم المحددة في 30-4-143هـ .