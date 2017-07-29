جائزة دولية لحملة السكري

الرياض- البلاد

حصلت وزارة الصحة على جائزة ” كريتيف فلور ” للرعاية الصحية 2017 ، عن حملتها للتوعية الصحية بمرض السكري التي نفذتها تحت شعار ” وقفه عند حده ” في نوفمبر 2016 م؛ حيث تسلّم الجائزة مدير التوعية في الوزارة المهندس أنس الحميد ،خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.وتهدف الجائزة لتكريم أكثر الأعمال إبداعية في مجال الرعاية الصحية والإلهام لأعمال متميزة ومتنوعة في مجال الصحة والعافية فئة الأفلام.وتضم لجنة التحكيم مزيج من رجال الأعمال والمستهلكين والمبدعين في الرعاية الصحية حول العالم، حيث يتم اختيار كل واحد بعناية وفقاً لخلفياتهم وجوائزهم بهدف رفع مستوى العمل الإبداعي الذي يحتفل به والمساعدة على إلهام المزيد من المواهب الإبداعية في وكالات الإتصالات الصحية وإعطاء القيمة للأعمال خارج الإطار التقليدي. يشار إلى حملة وزارة الصحة تضمنت بيان خطورة مرض السكري على المجتمع، والإسهام في تقليل حالات الإصابة به، عبر التثقيف للوقاية منه، مع العمل على تقليل احتمال حدوث مضاعفات للمصابين به، من خلال بيان أهمية الاستمرار على العلاج، والمتابعة المستمرة مع الطبيب.

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