جائز جدة للمعلم تستضيف الفائزين بها

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جدة – عبدالهادي المالكي

استضاف ركن جائز المعلم بمعرض الكتاب الفائزين والفائزات بجائزة المعلم في نسخها الماضية وقالت الفائزة خلود الشريف ماجستير دراسات طفولة معلمة في رياض الاطفال بالروضة الخامسة :”تقدمت الى جائزة (كلنا نقدرك) والحمد لله فزت بجائزة عن مشروعي بعنوان (رحلات افتراضية لتعزيز الهوية الوطنية في رياض الاطفال)

وهذا يعتبر من الابحاث النادرة لتعزيز الهوية الوطنية للطفل من اجل ان يكون ليه هوية ويحب وطنه وكان المشروع عبارة عن خريط للعالم يعرف فيها الطفل موقع المملكة العربية السعودية بعد ذلك عملت قصصا تعزز الهوية الوطنية بعد ذلك قمت بانشاء تطبيق على الاجهزة الذكية حتى يدخل في الاركان ومنها المكتبة وبموجبه يتعرف الطفل على مناطق المملكة ومدنها وعاصمتها وكذلك المعالم واستغرقت في هذا العمل تقريبا شهرين وكان في البداية شاقا من حيث التطبيق على الاجهزة والحمد لله ان اتاحت جائزة جدة لي المشاركة .

في النهاية اشكر كل من قام على هذه الجائزة ودعمها وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن ماجد محافظ محافظة جدة لانهم عززوا ثقتنا كمعلمين ومعلمات.